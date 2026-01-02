Take Two Aktie

Take Two-Investment im Blick 02.01.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Take Two-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Take Two-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Take Two-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,960 Take Two-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 245,88 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 31.12.2025 auf 256,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +145,88 Prozent.

Insgesamt war Take Two zuletzt 47,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

