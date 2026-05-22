NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Take Two-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Take Two-Aktie bei 137,25 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Take Two-Aktie investierten, hätten nun 72,860 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 346,45 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 21.05.2026 auf 238,08 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,46 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Take Two eine Börsenbewertung in Höhe von 43,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at