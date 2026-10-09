NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Take Two von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Take Two-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Take Two-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 143,13 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Take Two-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,987 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Take Two-Aktie auf 209,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 462,80 USD wert. Das entspricht einem Plus von 46,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Take Two einen Börsenwert von 38,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at