NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätte eine Investition in Take Two von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Take Two-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Take Two-Papier an diesem Tag bei 185,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,891 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 129,45 USD, da sich der Wert eines Take Two-Anteils am 26.11.2025 auf 243,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,29 Prozent zugenommen.

Am Markt war Take Two jüngst 45,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at