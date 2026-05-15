Take Two Aktie

Take Two für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Take Two-Investition im Blick 15.05.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Take Two gewesen.

Am 15.05.2025 wurden Take Two-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 232,34 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hat, hat nun 4,304 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Take Two-Papiers auf 242,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 043,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,33 Prozent.

Take Two war somit zuletzt am Markt 41,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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