Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Take Two-Investition im Blick
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Take Two-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 15.05.2025 wurden Take Two-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Take Two-Papier bei 232,34 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hat, hat nun 4,304 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Take Two-Papiers auf 242,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 043,34 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,33 Prozent.
Take Two war somit zuletzt am Markt 41,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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