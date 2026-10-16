NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Take Two eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Take Two-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 170,56 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Take Two-Aktie investiert hat, hat nun 58,630 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 209,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 276,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,76 Prozent.

Der Marktwert von Take Two betrug jüngst 37,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at