Take Two Aktie

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WKN: 914508 / ISIN: US8740541094

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Rentabler Take Two-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Take Two-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Take Two-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 187,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,532 Take Two-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 226,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,83 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,83 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 43,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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