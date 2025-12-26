NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Take Two von vor einem Jahr verdient

Am 26.12.2024 wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 187,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,534 Take Two-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,43 USD, da sich der Wert einer Take Two-Aktie am 24.12.2025 auf 251,60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,43 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Take Two belief sich jüngst auf 46,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at