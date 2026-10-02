Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
|Lukratives Take Two-Investment?
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02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Take Two-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 256,94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,389 Take Two-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 203,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,25 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 20,75 Prozent.
Jüngst verzeichnete Take Two eine Marktkapitalisierung von 38,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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