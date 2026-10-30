NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte eine Take Two-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Take Two-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde die Take Two-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 252,78 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Take Two-Aktie investierten, hätten nun 3,956 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Take Two-Papiers auf 193,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 765,05 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23,49 Prozent.

Der Börsenwert von Take Two belief sich zuletzt auf 36,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at