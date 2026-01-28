NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Taylor Devices-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,143 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.01.2026 517,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,50 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 417,86 Prozent angezogen.

Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 225,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at