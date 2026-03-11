Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Frühe Investition
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Taylor Devices-Aktie investierten, hätten nun 6,231 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 517,20 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 10.03.2026 auf 83,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 417,20 Prozent gesteigert.
Der Taylor Devices-Wert an der Börse wurde auf 260,97 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!