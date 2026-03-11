NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Taylor Devices-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Taylor Devices-Aktie investierten, hätten nun 6,231 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 517,20 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 10.03.2026 auf 83,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 417,20 Prozent gesteigert.

Der Taylor Devices-Wert an der Börse wurde auf 260,97 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at