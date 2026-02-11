NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Taylor Devices-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Taylor Devices-Papier letztlich bei 16,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Taylor Devices-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 623,830 Taylor Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 52 121,02 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 10.02.2026 auf 83,55 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 421,21 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 262,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at