NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Taylor Devices-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Taylor Devices-Papier bei 23,28 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Taylor Devices-Aktie investiert, befänden sich nun 429,553 Taylor Devices-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 956,19 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 28.07.2026 auf 55,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 139,56 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 178,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at