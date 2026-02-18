Taylor Devices Aktie

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

Taylor Devices-Investmentbeispiel 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Taylor Devices-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Taylor Devices-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,584 Taylor Devices-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 727,12 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 17.02.2026 auf 84,71 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 727,12 USD entspricht einer Performance von +627,12 Prozent.

Taylor Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 246,84 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

