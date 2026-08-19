Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Frühe Investition
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Taylor Devices-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers betrug an diesem Tag 45,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 222,222 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 12 424,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,24 Prozent gesteigert.
Taylor Devices markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 179,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Taylor Devices Inc.
Analysen zu Taylor Devices Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Taylor Devices Inc.
|57,70
|3,20%