Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Frühe Investition 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Taylor Devices-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Taylor Devices-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers betrug an diesem Tag 45,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 222,222 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 12 424,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,24 Prozent gesteigert.

Taylor Devices markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 179,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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