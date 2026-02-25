Taylor Devices Aktie

Taylor Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

Profitable Taylor Devices-Investition? 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Taylor Devices-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Taylor Devices-Anteile an diesem Tag bei 13,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 74,294 Taylor Devices-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 6 570,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 557,06 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Taylor Devices betrug jüngst 274,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Taylor Devices Inc.

Analysen zu Taylor Devices Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Taylor Devices Inc. 82,90 -6,26% Taylor Devices Inc.

