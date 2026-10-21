Taylor Devices Aktie

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WKN: 924471 / ISIN: US8771631053

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Lohnender Taylor Devices-Einstieg? 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Taylor Devices-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Taylor Devices-Aktie letztlich bei 22,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 451,467 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 55,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 830,70 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 148,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 172,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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