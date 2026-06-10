NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Taylor Devices-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Taylor Devices-Anteile bei 12,04 USD. Bei einem Taylor Devices-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,056 Taylor Devices-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Taylor Devices-Aktie auf 54,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 552,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 355,23 Prozent gesteigert.

Am Markt war Taylor Devices jüngst 176,53 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at