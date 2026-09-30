NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Taylor Devices gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Taylor Devices-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Taylor Devices-Papier bei 11,30 USD. Bei einem Taylor Devices-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 884,956 Taylor Devices-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55 707,96 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 457,08 Prozent angewachsen.

Am Markt war Taylor Devices jüngst 210,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at