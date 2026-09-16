NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Taylor Devices-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Taylor Devices-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Taylor Devices-Papiers betrug an diesem Tag 47,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Taylor Devices-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,127 Taylor Devices-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 59,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,21 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Taylor Devices eine Börsenbewertung in Höhe von 190,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at