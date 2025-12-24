NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Taylor Devices-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Taylor Devices-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Taylor Devices-Anteile an diesem Tag 10,08 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 992,063 Taylor Devices-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 61 507,94 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 23.12.2025 auf 62,00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 515,08 Prozent erhöht.

Taylor Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,68 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at