NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Taylor Devices von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Taylor Devices-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Taylor Devices-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,430 Taylor Devices-Anteilen. Die gehaltenen Taylor Devices-Aktien wären am 13.10.2026 1 319,82 USD wert, da der Schlussstand 56,33 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 31,98 Prozent.

Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 191,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at