NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Taylor Devices-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 10.04.2021 wurde die Taylor Devices-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 86,207 Taylor Devices-Aktien. Die gehaltenen Taylor Devices-Aktien wären am 09.04.2024 4 442,24 USD wert, da der Schlussstand 51,53 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 344,22 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 157,54 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at