NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 3 Jahren verdient

Die Taylor Devices-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Taylor Devices-Papier letztlich bei 11,75 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,511 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.06.2024 396,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,61 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +296,68 Prozent.

Insgesamt war Taylor Devices zuletzt 146,62 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at