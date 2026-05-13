Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
|Taylor Devices-Anlage
|
13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Taylor Devices-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,264 Taylor Devices-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.05.2026 419,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,76 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 319,50 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Taylor Devices bezifferte sich zuletzt auf 164,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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