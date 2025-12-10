NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Taylor Devices eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Taylor Devices-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Taylor Devices-Papier an diesem Tag bei 45,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,193 Taylor Devices-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 109,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,54 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Taylor Devices einen Börsenwert von 152,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at