NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Teva Pharmaceutical Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9,24 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,225 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 435,06 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 24.12.2025 auf 31,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 243,51 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at