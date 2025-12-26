Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Lukrative Teva Pharmaceutical Industries-Anlage?
|
26.12.2025 10:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren eingefahren
Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 9,24 USD. Bei einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,225 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 435,06 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 24.12.2025 auf 31,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 243,51 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)mehr Nachrichten
Analysen zu Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!