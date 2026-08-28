Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Teva Pharmaceutical Industries-Anlage
|
28.08.2026 10:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Teva Pharmaceutical Industries-Anteile bei 18,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 554,324 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 853,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108,54 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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