NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Teva Pharmaceutical Industries-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Teva Pharmaceutical Industries-Anteile bei 18,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 554,324 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 853,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108,54 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at