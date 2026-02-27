NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,294 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 33,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 313,85 USD wert. Damit wäre die Investition 213,85 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at