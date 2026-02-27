Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Profitable Teva Pharmaceutical Industries-Investition?
|
27.02.2026 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9,294 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 33,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 313,85 USD wert. Damit wäre die Investition 213,85 Prozent mehr wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!