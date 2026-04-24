Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Lohnender Teva Pharmaceutical Industries-Einstieg?
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24.04.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, hätte er nun 976,563 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 478,52 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 23.04.2026 auf 31,21 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 204,79 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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