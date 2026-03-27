NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Teva Pharmaceutical Industries-Papier 11,58 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,356 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 571,68 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 26.03.2026 auf 29,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 157,17 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at