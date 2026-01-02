Teva Pharmaceutical Industries Aktie

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

Teva Pharmaceutical Industries-Anlage 02.01.2026 10:03:35

NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Teva Pharmaceutical Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 103,627 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.12.2025 auf 31,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 234,20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +223,42 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

