Teva Pharmaceutical Industries Aktie

Teva Pharmaceutical Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883035 / ISIN: US8816242098

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Performance im Blick 15.05.2026 10:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 239,157 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 43 754,65 USD, da sich der Wert eines Teva Pharmaceutical Industries-Anteils am 14.05.2026 auf 35,31 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 43 754,65 USD, was einer positiven Performance von 337,55 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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