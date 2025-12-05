NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,28 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investiert hat, hat nun 97,276 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Teva Pharmaceutical Industries-Papiers auf 28,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 763,62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 176,36 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

