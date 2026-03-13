NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie bei 16,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 607,533 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.03.2026 17 800,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,01 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at