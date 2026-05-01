NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Teva Pharmaceutical Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Teva Pharmaceutical Industries-Papier bei 54,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,837 Teva Pharmaceutical Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 64,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,07 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,59 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at