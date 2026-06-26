Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|Teva Pharmaceutical Industries-Anlage unter der Lupe
|
26.06.2026 10:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 50,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,960 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 25.06.2026 6 722,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,62 USD belief. Mit einer Performance von -32,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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