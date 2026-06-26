NASDAQ Composite Index-Papier Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Teva Pharmaceutical Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Teva Pharmaceutical Industries gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Teva Pharmaceutical Industries-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 50,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,960 Teva Pharmaceutical Industries-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 25.06.2026 6 722,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,62 USD belief. Mit einer Performance von -32,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at