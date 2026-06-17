Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Lohnende Texas Capital Bancshares-Investition?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Texas Capital Bancshares-Anteile bei 47,19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,119 Texas Capital Bancshares-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 214,24 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Anteils am 16.06.2026 auf 101,10 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 214,24 USD entspricht einer Performance von +114,24 Prozent.
Insgesamt war Texas Capital Bancshares zuletzt 4,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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