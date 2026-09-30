Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Texas Capital Bancshares-Anlage
|
30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Texas Capital Bancshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 60,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,666 Texas Capital Bancshares-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 93,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,46 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Texas Capital Bancshares zuletzt 4,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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