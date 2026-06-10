NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Texas Capital Bancshares-Aktie bei 67,13 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Texas Capital Bancshares-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 148,965 Texas Capital Bancshares-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 100,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 037,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,38 Prozent gesteigert.

Texas Capital Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at