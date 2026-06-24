NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Texas Capital Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Texas Capital Bancshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Texas Capital Bancshares-Anteile an diesem Tag 77,88 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 12,840 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 301,36 USD, da sich der Wert eines Texas Capital Bancshares-Papiers am 23.06.2026 auf 101,35 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 301,36 USD entspricht einer Performance von +30,14 Prozent.

Texas Capital Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at