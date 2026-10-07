Texas Capital Bancshares Aktie

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WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Performance unter der Lupe 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Texas Capital Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Texas Capital Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 57,04 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,532 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 92,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 629,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 62,99 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Texas Capital Bancshares einen Börsenwert von 4,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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