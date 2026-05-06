Texas Capital Bancshares Aktie

Texas Capital Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

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Texas Capital Bancshares-Anlage im Blick 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Texas Capital Bancshares-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 48,35 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,068 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 100,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,23 Prozent gesteigert.

Texas Capital Bancshares wurde am Markt mit 4,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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