NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Am 16.09.2025 wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 84,18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,879 Texas Capital Bancshares-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 97,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 161,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,14 Prozent vermehrt.

Texas Capital Bancshares wurde am Markt mit 4,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at