WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076

Lohnende Texas Capital Bancshares-Investition? 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Texas Capital Bancshares-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Texas Capital Bancshares-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Texas Capital Bancshares-Aktie bei 61,13 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,359 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 507,61 USD, da sich der Wert einer Texas Capital Bancshares-Aktie am 10.03.2026 auf 92,16 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,76 Prozent angewachsen.

Texas Capital Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

