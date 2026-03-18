NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die Texas Capital Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Texas Capital Bancshares-Aktie an diesem Tag 88,58 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 112,892 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (91,47 USD), wäre das Investment nun 10 326,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,26 Prozent gesteigert.

Am Markt war Texas Capital Bancshares jüngst 4,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at