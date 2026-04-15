Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
|Texas Capital Bancshares-Investition im Blick
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 1,534 Texas Capital Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 103,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,25 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Texas Capital Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 4,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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