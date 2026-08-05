NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Texas Capital Bancshares-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Texas Capital Bancshares-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,79 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,676 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 591,47 USD, da sich der Wert einer Texas Capital Bancshares-Aktie am 04.08.2026 auf 101,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Texas Capital Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 4,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at