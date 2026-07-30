NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Textron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Textron-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Textron-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,092 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2026 1 121,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85,65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,14 Prozent.

Der Textron-Wert an der Börse wurde auf 15,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at